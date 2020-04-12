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Для толпы и без маски: как в Ровно священник святил вербу

В Ровно на освящение вербы пришла толпа верующих, несмотря на карантин.

К тому же, ни один из служителей церкви тоже не одет в маску, и социальной дистанции в толпе мало кто придерживается.

Соответствующее видео опубликовал местный журналист Алексей Бухало на своей странице в Facebook.

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На кадрах видно, что среди посетителей религиозного обряда также были люди без масок, и лишь малая часть стояла в стороне от общей толпы.

Напомним, в Ровенской области на утро 12 апреля официально зафиксировано 119 случаев коронавируса.

За минувшие сутки выявлено 10 больных Covid-19, среди них и председатель Сарненской РГА Александр Кохан.

Фото: Pixabay

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