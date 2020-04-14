Как оформить карту Приватбанка онлайн

В появившемся окне введите номер мобильного телефона. Вам поступит СМС с кодом для подтверждения операции, который также нужно будет указать на сайте.

После авторизации через СМС-сообщение откроется анкета, которую нужно будет заполнить. Это займет не больше 15 минут.