Как оформить карту Приватбанка онлайн

Шаг 1. Заходим на сайт Приватбанка
Переходим на официальный сайт Приватбанка. Будьте внимательны – мошенники часто создают похожие по интерфейсу и содержанию страницы с целью собрать персональные данные пользователей и использовать их в преступных целях.
Официальный сайт Приватбанка – по адресу: privatbank.ua.
Шаг 2. Выбираем карту с выгодными условиями
Все актуальные предложения Приватбанка по оформлению карт представлены на вкладке Карты. Чтобы выбрать подходящий вариант, перейдите на вкладку Карты – Какую карту выбрать?
Приватбанк предлагает универсальные платежные карты с кредитным лимитом и льготным периодом, в течение которого не будут начисляться проценты за пользование кредитными средствами. Есть возможность заказать индивидуальный дизайн или карту уровня VIP.
На странице выбранной карты нажмите кнопку Заказать онлайн.
Шаг 3. Подтверждаем номер телефона
В появившемся окне введите номер мобильного телефона. Вам поступит СМС с кодом для подтверждения операции, который также нужно будет указать на сайте.
После авторизации через СМС-сообщение откроется анкета, которую нужно будет заполнить. Это займет не больше 15 минут.
Шаг 4. Указываем персональные данные
Заполните персональные данные в точности, как они указаны в паспорте (Ф.И.О., дата рождения, девичья фамилия матери, пол) и нажмите кнопку Продолжить.
Шаг 5. Указываем адрес
На следующем этапе нужно указать фактический адрес проживания и адрес места рождения.
Шаг 6. Указываем контакты
Чтобы банк мог связаться с вами, укажите электронный адрес (обязательно), а также домашний и рабочий номер телефона (если есть).
Шаг 7. Заполняем раздел Социальный статус
Информация раздела Социальный статус учитывается при оформлении кредитной карты Приватбанка. Чтобы вам одобрили кредитный лимит, необходимо иметь постоянный источник дохода (зарплату, пенсию и т. д.).
В разделе Социальный статус система спросит:
- о предполагаемом размере ежемесячных доходов;
- сведения о работе/учебе;
- есть ли у вас счета в других банках;
- платите ли вы налоги США;
- есть ли у вас недвижимость и машины в собственности;
- занимаетесь ли вы предпринимательской деятельностью.
Шаг 8. Указываем дополнительную информацию
В этом разделе нужно указать ваше семейное положение и количество детей (если есть).
Шаг 9. Заполняем паспортные данные
Далее нужно будет выбрать документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство) и заполнить его реквизиты. Граждане Украины должны также указать идентификационный номер.
Система попросит вас загрузить скан-копии или фото документов.
Шаг 10. Выбираем удобный способ доставки карты
После того, как вы заполните анкету, система автоматически рассчитает кредитный лимит. Далее нужно будет выбрать удобный способ доставки и нажать кнопку Заказать доставку:
- в отделение банка;
- по адресу проживания;
- по адресу регистрации;
- по другому адресу.
Доставка карты Приватбанка осуществляется бесплатно.
Пополнить карту Приватбанка можно в терминалах самообслуживания или в любом отделении банка. Обналичивание денег доступно во всех банкоматах Украины.
Заблокировать платежный инструмент можно в любой момент, обратившись в отделение банка или на телефон клиентской поддержки 3700.