Незаконное сжигание травы: что делать с поджигателями и куда обращаться

Киев часто занимает первые места в рейтинге с самым грязным воздухом в мире. Особенно актуальна эта проблема весной и осенью из-за сжигания сухой травы и листьев. По информации ГСЧС, в 90% случаев причина пожаров довольно проста: поджог — умышленный или по небрежности.

В последнее время к чрезмерным выбросам опасных веществ в киевский воздух привели массовые пожары в Обуховском и Киево-Святошинском районах.

Возможно, это и стало последней каплей, которая помогла принятию Верховной Радой закона №2339, который предусматривает масштабное повышение штрафов за сжигание травы и загрязнение атмосферы.

Большие последствия маленького костра

Из тлеющих листьев и травы выделяется бензопирен, который может привести к высыпанию на коже, бронхиту и онкологическим болезням. 1 тонна таких листьев приравнивается к 30 кг угарного газа, который чрезвычайно легко связывается с гемоглобином крови, блокируя доставку кислорода к тканям организма, что повышает риск обострения заболеваний сердца.

Если к костру добавить бытовой мусор, то при горении они будут выделять смоги формальдегидов, акролеин, цианиды, диизоцианаты.

Кроме того, из-за смога повышается количество ДТП на дорогах, смертей в результате сердечно-сосудистых заболеваний.

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Поможет ли увеличение штрафов?

Хотя штрафы увеличили, проблема в том, что сжигание травы весной и листьев осенью для наших людей — это нечто вроде традиции и даже полиция относится к таким вызовам крайне несерьезно.

Мы провели собственное расследование и вызвали правоохранителей, когда один из жителей села Ходосовка Киево-Святошинского района, где недавно несколько дней горел лес из-за поджога, развел у себя на огороде костер.

Полиция прибыла только через час, когда все уже перегорело. Несмотря на наличие видео- и фото подтверждений, они не сделали даже устного предупреждения, не то что не выписали штраф. А заявление очень настойчиво просили не составлять, обосновывая это тем, что из-за этой “мелочи” нескольким работникам полиции придется делать дополнительную работу.











Незаконное сжигание травы: что делать с поджигателями и куда обращаться / 3 фотографии

Куда обращаться в случае обнаружения правонарушения?

В ГСЧС советуют не сжигать, а компостировать листья и траву. Также в Украине есть несколько общественных организаций по переработке листьев на удобрение, а в некоторых городах даже площадки для его утилизации.

Юрист Татьяна Дребот отмечает: сжигание листьев и травы запрещено законом Украины и в случае его нарушения предусмотрена административная ответственность.

— Согласно ст. 9, вы имеете право на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду. Ответственность лиц, нарушающих нормы законодательства, предусмотренная ст. 152 Кодекса об административных правонарушениях.

В случае нарушения этих норм, необходимо обращаться в Национальную полицию по телефону 0-800-50-02-02 (бесплатная горячая линия) или подать электронное обращение по адресу [email protected].







Незаконное сжигание травы: что делать с поджигателями и куда обращаться / 2 фотографии

Также обязательно нужно позаботиться о фото- и видеофиксации факта нарушения. После прибытия полиции стоит настаивать, чтобы был составлен протокол, и обратиться письменно с жалобой к инспектору по благоустройству.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада поддержала ужесточение наказания за поджоги. В частности, документ предусматривает штрафы от 3 тыс. грн до 153 тыс. и уголовную ответственность.

Галина Будилова