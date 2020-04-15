До Пасхи 2020 осталось совсем немного, и хозяйки уже начинают покупать продукты и готовиться к приготовлению праздничных пасок.

В связи с этим сайт Факты ICTV решил выяснить, во сколько в этом году хозяйкам обойдется пасхальная выпечка и какие ингредиенты будут стоить дороже всего.

Рецепт и стоимость традиционной паски

Тесто:

1 кг муки — 13 грн

0,5 л молока — 10 грн (1 л — 20 грн)

6 яиц — 11 грн (10 яиц — 18 грн)

300 г сахара — 4,5 грн (1 кг — 15 грн)

200 г сливочного масла — 50 грн

1 пакет сухих дрожжей — 5 грн

1 пакет ванили — 1 грн

250 г изюма — 17,5 грн (1 кг — 70 грн)

0,5 ч. л. соли

растительное масло

Украшения:

2 яйца — 3,5 грн

1 пакет сахарной пудры — 7 грн

1 пакет присыпки — 3 грн

Приготовление традиционной паски с изюмом по этому рецепту обойдется в 125,5 грн. Из этого продуктового набора хозяйка получит примерно полтора-два килограмма паски, а, значит, килограмм готового продукта будет стоить примерно 65-70 грн.

Самые дорогие ингредиенты – сливочное масло и изюм.

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Рецепт и стоимость творожной паски

500 г творога — 50 грн

4 яйца — 7 грн

200 г сметаны — 16 грн

100 г сливочного масла — 25 грн

100 г сахара — 1,5 грн

1 пакетик ванили — 1 грн

100 г изюма — 7 грн

Из этого продуктового набора выйдет примерно один килограмм готового продукта, а, значит, творожная паска будет стоить примерно 107,5 грн.

Самые дорогие ингредиенты – творог и изюм.

Стоит отметить, что добавление орехов, цукатов и сухофруктов добавит еще пару десятков гривен к общей стоимости традиционной и творожной паски.

Стоимость одного килограмма паски в 2020 году будет на 15% дороже, чем в 2019-м, отмечает экономический эксперт Тарас Загородний. На цене отразится ежегодное подорожание продуктов на 10%, а также карантинный шок – 5%.

— В прошлом году паска стоила приблизительно 60 грн за килограмм. Учитывая то, что у нас выросли цены на сливочное масло, муку, яйца, а они каждый год увеличиваются приблизительно на 10%, то стоимость будет выше. Кроме того, в этом году у нас есть ценовой шок. Цены стали расти еще месяц назад, когда в связи с карантином стали закрываться маленькие предприятия, то стоит еще добавлять 5%. В связи с этим в этом году мы вышли на стоимость традиционной паски 70 грн, — объясняет Тарас Загородний.

Напомним, ранее мы писали о том, где заказать готовую паску онлайн.