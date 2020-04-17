На Волыни на Covid-19 протестировали 500 человек, въехавших из-за границы — результаты

В Волынской области в международном пункте пропуска Ягодин всех, кто пересекает границу и въезжает в Украину начали тестировать экспресс-методом.

Такое решение приняли на заседании Волынской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Оборудование установили в специально отведенном для этого помещении.

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Сейчас экспресс-тесты сделали уже почти 500 украинцам. Все результаты оказались отрицательными.

Если экспресс-тест на Covid-19 окажется положительным, такого человека отправлять на принудительную обсервацию в обязательном порядке.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок проведения обязательной госпитализации в обсерваторы лиц, пересекающих государственную границу.