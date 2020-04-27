По состоянию на 27 апреля курс доллара в обмениках Киева вырос на 5 копеек — 27,40 грн/$.

Cтоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек — до 29,53 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,05 грн за доллар, евро – 28,90 грн за евро.

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Российский рубль подешевел в покупке и в продаже, составив 0,300-0,370 грн.

К слову, Национальный банк Украины на 27 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,14 грн за доллар. Это на 13 копеек выше по сравнению с курсом 24 апреля.