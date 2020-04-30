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Музыкальный фестиваль Sziget 2020 отменен

Sziget 2020 в Венгрии отменен из-за постановления правительства о запрете массовых мероприятий до 15 августа.

— Согласно этому официальному постановления, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival не может состояться в этом году, — говорится в сообщении.

По словам организаторов, они сейчас вместе с билетными партнерами работают над инструкциями для тех, кто купил билеты.

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Позже их вышлют владельцам пропусков на электронную почту.

Музыкальный фестиваль Sziget 2020 отменен

Напомним, музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Организаторы заявили, что не могут подвергать опасности посетителей, команды и артистов.

Фото: Dreamstime

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