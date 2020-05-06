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В психбольнице Волынской области обнаружили 15 больных Сovid-19

В Олицком отделении Волынской областной психиатрической больницы города Луцка обнаружили 15 случаев заболевания коронавирусом.

По результатам анализов, Covid-19 подтвердили у 10 человек персонала и пяти пациентов.

Медицинский директор по лечению Олицкого отделения Анна Бевко сообщила, что четверо пациентов с повышенной температурой сегодня перевели в инфекционную больницу для стационарного лечения.

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Всем работникам и пациентам, которые контактировали с первой больной пациенткой, также сделали тестирование. Сейчас они находятся на самоизоляции.

Тестирование остальных работников и пациентов больницы планируют сделать 7 мая. В больнице дезинфицируют все помещения, ведется температурный скрининг.

Напомним, ранее вспышку коронавируса обнаружили в психбольнице Харьковской области.

Источник: Офис омбудсмена

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