Рада создаст группу для расследования причин лесных пожаров

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности и комитет по вопросам экологической политики и природопользования планируют создать совместную рабочую группу для расследования недавних лесных пожаров.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Рабочая группа должна выявить причину возникновения широкомасштабных пожаров, найти виновников и выработать рекомендации.

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В частности, планируется разработать законопроект по предотвращению возникновения лесных пожаров.

— Члены комитета поддержали инициативу и выразили желание принять участие в работе совместной рабочей группы, — сказано в сообщении.

Напомним, по мнению экспертов, массовые пожары в Киевской и Житомирской областях были совершены умышленно.