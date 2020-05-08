Детей нужно отправить в школы, а пожилых людей поселить в отели – Комаровский

Знаменитый украинский педиатр Евгений Комаровский заявил, что если карантин растягивать на долгое время, больше людей заболеет не от коронавируса, а от других болезней.

Также он добавил, что детей необходимо отправить в учебные заведения.

— Я бы немедленно выгнал молодежь в школы и университеты – пусть они болеют, иначе их родители просто не в состоянии будут их кормить, — сказал Комаровский.

Также он уточнил, что важно, чтобы дома ребенок не контактировал с пожилой бабушкой.

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Он предложил в таком случае селить пожилых людей в отели, а детей все же отправлять в школы.

Напомним, Комаровский считает, что вторая волна коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре 2020 года. Педиатр рассказал, как к ней подготовиться.