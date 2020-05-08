PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Детей нужно отправить в школы, а пожилых людей поселить в отели – Комаровский

Знаменитый украинский педиатр Евгений Комаровский заявил, что если карантин растягивать на долгое время, больше людей заболеет не от коронавируса, а от других болезней.

Также он добавил, что детей необходимо отправить в учебные заведения.

— Я бы немедленно выгнал молодежь в школы и университеты – пусть они болеют, иначе их родители просто не в состоянии будут их кормить, — сказал Комаровский.

Также он уточнил, что важно, чтобы дома ребенок не контактировал с пожилой бабушкой.

Читайте: Комаровский рассказал, можно ли дезинфицировать маски утюгом

Он предложил в таком случае селить пожилых людей в отели, а детей все же отправлять в школы.

Напомним, Комаровский считает, что вторая волна коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре 2020 года. Педиатр рассказал, как к ней подготовиться.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка