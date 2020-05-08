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Ремдесивир от коронавируса: Комаровский рассказал о препарате

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что препарат Ремдесивир ранее пробовали для лечения лихорадки Эбола.

— Ремдесивир – препарат, который был впервые испробован для лечения лихорадки Эбола, но потом от него отказались, поскольку нашли что-то более эффективное, — сказал Комаровский.

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Также он отметил, что Япония одобрила препарат Ремдесивир для лечения коронавируса. В стране это первый разрешенный препарат для лечения Covid-19.

Напомним, Комаровский считает, что вторая волна коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре 2020 года. Педиатр рассказал, как к ней подготовиться.

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