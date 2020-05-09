Еврокомиссия предлагает продлить ограничение на въезд в ЕС до 15 июня

Европейская комиссия предлагает продлить временное ограничение на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.

В частности, в заявлении говорится о том, что снятие ограничений должно быть поэтапным. Ослабление ограничений на внутренних границах должно предшествовать началу открытия внешних границ.

— Именно тогда, когда некоторые ассоциированные государства ЕС и Шенгенской зоны делают предварительные шаги для смягчения мер по борьбе с распространением пандемии, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире.

Читайте: Выход из изоляции: как страны Европы ослабляют карантин

В Еврокомиссии также отметили, что пересмотр ограничений на поездки в ЕС после 15 июня будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

К слову, ранее Факты ICTV писали, до какого числа продлится карантин в разных странах Европы.

Источник: Еврокомиссия