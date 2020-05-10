PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

В Виннице со дна озера подняли тело рыбака

В Виннице водолазы достали со дна озера Гуральня тело рыбака. Мужчина пропал 8 мая.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К поискам мужчины привлекли спасательно-водолазную службу. они обследовали поверхность акватории озера общей площадью 60 тыс. кв. м. В 16.45 тело утопленника обнаружили и подняли на берег.

Погибшим оказался 21-летний житель села Лавровка Винницкого района.

Читайте: Под Харьковом утонули двое рыбаков

К проведению данных работ от привлекалось семь человек личного состава и одна единица спецтехники, а также четыре специалиста спасательно-водолазной службы Винницкого городского совета.

Напомним, во время карантина нельзя ходить на рыбалку. В постановлении №255 Кабмин прописал запрет на посещение прибрежных зон.

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх