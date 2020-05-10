В Виннице со дна озера подняли тело рыбака

В Виннице водолазы достали со дна озера Гуральня тело рыбака. Мужчина пропал 8 мая.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К поискам мужчины привлекли спасательно-водолазную службу. они обследовали поверхность акватории озера общей площадью 60 тыс. кв. м. В 16.45 тело утопленника обнаружили и подняли на берег.

Погибшим оказался 21-летний житель села Лавровка Винницкого района.

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К проведению данных работ от привлекалось семь человек личного состава и одна единица спецтехники, а также четыре специалиста спасательно-водолазной службы Винницкого городского совета.

Напомним, во время карантина нельзя ходить на рыбалку. В постановлении №255 Кабмин прописал запрет на посещение прибрежных зон.

Фото: ГСЧС