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Ослабление ограничений с 11 мая: как украинцы выходят из карантина

С 11 мая в Украине, по решению правительства, начался первый этап ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

В первый день послаблений в стране заработали летние террасы кафе и ресторанов, а акож возобновили свою работу салоны красоты и часть среднего бизнеса.

Люди активно вышли на улицы городов, некоторые уже не одевали защитных масок. Парки и скверы заполнились горожанами, а в Одессе отдыхающие уже полностью открыли купальный сезон.

ЧитайтеВ Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

Также разрешено тренировки спортсменов национальных сборных команд, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.

В то же время, под запретом остается деятельность фудкортов и зон развлечений ТРЦ, работа кинотеатров и театров, метрополитена, общественного транспорта без спецпропусков, пригородное, междугороднее, внутриобластные, межобластного сообщения, регулярное железнодорожное и авиасообщение.

Закрытыми оставаться спортзалы, фитнес-центры, учреждения дошкольного, школьного и высшего образования.

Ранее Факты ICTV писали, как будет работать общественный транспорт в Киеве после 11 мая.

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