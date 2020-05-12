На Ровенщине впервые от Covid-19 выздоровело больше людей, чем инфицировалось

По состоянию на вечер 12 мая в Ровенской области лабораторно подтвердили семь новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от 19 до 86 лет. Среди них двое жителей села Дубно, трое жителей Ровенского района, один житель Сарненского района и один — города Костополь.

Сейчас в Ровенской области зарегистрировано 1 035 случаев инфицирования. Из них — 219 медработников и 78 детей. Также зафиксировано 24 летальных случаев.

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— Сегодня, к сожалению умерла подключенная к ИВЛ-аппарату 55-летняя жительница села Березовое Рокитновского района, — говорится в сообщении.

При этом председатель ОГА отметил, что впервые за сутки количество людей, которые выздоровели, превысило статистику инфицирования. Из больницы выписали 47 пациентов. Всего в области выписаны 220 человек.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 375 человек.