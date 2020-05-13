В США арестовали профессора NASA за скрытые связи с Китаем

Федеральное бюро расследований США арестовало исследователя NASA, который не сообщил о своих связях с Китаем.

63-летний профессор Саймон Анг умолчал о сотрудничестве с китайскими структурами при обеспечении финансирования одного из исследовательских проектов NASA.

Об этом заявили в Министерстве юстиции США.

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— Саймон Энг, профессор электротехники и научный сотрудник университета Арканзас с 1988 года, обманул NASA и университет, не сообщив, что занимал другие должности в китайском университете и китайских компаниях, — говорится в сообщении.

Согласно политике NASA, это нарушает конфликт интересов, однако уголовное дело будет рассматриваться как мошенничество, а не шпионаж.

Важной частью расследования стало то, что Саймон Анг получил несколько грантов и контрактов от федеральных ведомств.

— Победителей таких грантов часто стимулируют переносить исследования, которые проводятся в США, в Китай. Речь идет также и о другой патентованной информации, а это представляет значительную угрозу для безопасности Америки — заявили в ФБР.

Согласно американскому законодательству, профессору Саймону Анг грозит до 20 лет заключения.

Напомним, расследование США показало, что коронавирус Covid-19 не был создан в лаборатории и он не является генетически модифицированным. Об этом заявили в Национальной разведке страны.