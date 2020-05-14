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Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

Непродовольственные рынки должны будут соблюдать санитарно-эпидемические меры безопасности по принципу работы продовольственных магазинов, отметили в правительстве.

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Решение вступит в силу после опубликования.

Напомним, с 13 мая в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков, которые выполнили противоэпидемические требования.

Фото: Dreamstime

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