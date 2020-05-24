ДТП в Ровно: легковушка влетела в троллейбус

В Ровно на перекрестке улиц Соборная-Королева произошло масштабное ДТП, в результате которого четыре человека получили сложные травмы.

Водитель автомобиля Daewoo Lanos влетел в троллейбус, который как раз выполнял поворот налево. Четверо пассажиров легковушки оказались в больнице, сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Водитель за медицинской помощью пока не обращался. По внешним признакам он трезв.

На месте происшествия работает следователь Ровенского отдела полиции и патрульные полицейские.

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В Ровно легковушка влетела в троллейбус — пострадали четыре человека / 3 фотографии

Ранее на Бориспольской трассе водитель грузового автомобиля въехал в Lada. В легковушке находилась семья из четырех человек. Все получили травмы различной степени тяжести — трех, в том числе водителя, госпитализировали.