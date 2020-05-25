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Погода в Украине на 25 мая (КАРТА)

25 мая погода в Украине будет облачной и с осадками, но на востоке страны за облаками появляться солнышко.

В западных областях прогнозируют до +16° днем, ночью показатель термометра опустится до 6°.

В северных регионах воздух прогреется до +17° днем, однако в регионе пройдет дождь. А ночью столбики термометров опустятся до +6°.

В центральных областях температура днем составит до +17° днем. Ночью ожидается до +6°.

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В восточных областях день пройдет без дождя, но будет облачно. Темература воздуха днем прогреется до +19°.

Южные регионы охватит дождь, но синоптики прогнозируют до +21° днем, что является наибольшим показателем в Украине.

В Киеве воздух прогреется до +16° днем, ночью ожидается до +7°.

Погода в Украине на сегодня, 25 мая 2020

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в мае 2020.

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