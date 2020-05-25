Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 3895 в созвездии Большая Медведица. Из-за того, что с виду она напоминает кофе, в NASA ее назвали космическим латте.

Саму галактику NGC 3895 в 1790 году открыл британский астроном Уильям Гершель. Сейчас астрономы изучают ее с помощью телескопа Hubble.

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Телескоп находится за 570 километров от поверхности Земли. Именно такое расстояние позволяет делать и получать четкие снимки удаленных космических объектов.

Напомним, ранее телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC 1706, которая находится на расстоянии 230 млн световых лет от Земли в созвездии Золотой Рыбы.

Источник: Hubble

Фото: Hubble