Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 3895 в созвездии Большая Медведица. Из-за того, что с виду она напоминает кофе, в NASA ее назвали космическим латте.
Саму галактику NGC 3895 в 1790 году открыл британский астроном Уильям Гершель. Сейчас астрономы изучают ее с помощью телескопа Hubble.
Читайте: Hubble сделал новый снимок галактики-двойника Млечного пути
Телескоп находится за 570 километров от поверхности Земли. Именно такое расстояние позволяет делать и получать четкие снимки удаленных космических объектов.
Напомним, ранее телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики NGC 1706, которая находится на расстоянии 230 млн световых лет от Земли в созвездии Золотой Рыбы.
Источник: Hubble
Фото: Hubble