Нардепа Валерия Давиденко нашли мертвым в туалете собственного офиса в центре Киева.
В полиции сразу же заговорили о самоубийстве.
Соратники и друзья народного избранника наперебой заявляют — это спланированный расстрел, который инсценировали под суицид.
В офисе, где прогремел роковой выстрел, уже пересмотрели камеры наблюдения. Чужих, говорят, в здании не было.
— Здесь мистика какая-то. Все камеры проверили — никого. Есть, как он заходит, и он сам, — рассказал работник офиса.
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В полиции открыли уголовное производство по статье умышленное убийство, но склоняются к версии самоубийства. Действительно ли депутат покончил с собой и сам нажал на курок — покажет баллистическая экспертиза.
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Напомним, смерть Валерия Давиденко наступила в результате огнестрельного ранения в голову.