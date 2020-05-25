Нардепа Валерия Давиденко нашли мертвым в туалете собственного офиса в центре Киева.

В полиции сразу же заговорили о самоубийстве.

Соратники и друзья народного избранника наперебой заявляют — это спланированный расстрел, который инсценировали под суицид.

В офисе, где прогремел роковой выстрел, уже пересмотрели камеры наблюдения. Чужих, говорят, в здании не было.

— Здесь мистика какая-то. Все камеры проверили — никого. Есть, как он заходит, и он сам, — рассказал работник офиса.

Читайте: Первые фото с места убийства нардепа Давыденко

В полиции открыли уголовное производство по статье умышленное убийство, но склоняются к версии самоубийства. Действительно ли депутат покончил с собой и сам нажал на курок — покажет баллистическая экспертиза.

Больше смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей:

Напомним, смерть Валерия Давиденко наступила в результате огнестрельного ранения в голову.