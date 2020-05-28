Судьи Апелляционной палаты Антикорсуду под председательством Дмитрия Михайленко назначили бывшему нардепу и президенту Укрбуда меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июля с альтернативой залога в 100 млн грн.

Апелляция отменила решение судьи первой инстанции Андрея Бицюка, который ограничился домашним арестом.

В суде прокурор доказывал, что домашний арест несет ряд рисков:

он не предусматривает залога, поэтому Микитасю вернули бы деньги, которые он уже вносил в качестве залога;

есть доказательства, что Микитась размышлял над убийством своих соучастников.

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Изменение меры пресечения стало возможным, потому что во время домашнего ареста Микитась встречался с 2 свидетелями, чем нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом.

ВАКС решил применить к нему штрафные санкции: взыскать внесенный залог в доход государства и назначить новый — 100 млн грн.

Напомним, детективы НАБУ 2 октября объявили подозрение нардепу VIII созыва Максиму Микитасю по делу о завладении недвижимостью Нацгвардии.

Микитасю инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был нардеп, и командующим Нацгвардией Украины по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, находящейся на окраине Киева.

Источник: ВАКС