ГБР провело более 20 обысков в налоговых

Государственное бюро расследований провело более 20 обысков в Государственной налоговой службе в городе Киеве, Львовской и Донецкой областях.
По информации бюро, должностные лица центрального аппарата и региональных органов налоговой службы злоупотребляли служебным положением, чтобы получить неправомерную выгоду.
В частности, они способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость.
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Именно с помощью такой схемы функционировали конвертационно-транзитные группы субъектов хозяйствования, которые обходили системы автоматизированного мониторинга оценки степени риска и уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По предварительным подсчетам, сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, составляет более 45 млн грн.
Ранее Государственное бюро расследований задержало пограничника за того, что он требовал и получил взятку за перевозку контрабанды в Румынию.
В частности, он получил €2 100 от своего коллеги за беспрепятственную перевозку табачных изделий.
Фото: ГБР