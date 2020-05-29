Государственное бюро расследований провело более 20 обысков в Государственной налоговой службе в городе Киеве, Львовской и Донецкой областях.

По информации бюро, должностные лица центрального аппарата и региональных органов налоговой службы злоупотребляли служебным положением, чтобы получить неправомерную выгоду.

В частности, они способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость.

Читайте: В Одесской области прокурор продавал закрытие дела за $4 тыс.



















Убытки на 45 млн грн: ГБР провело более 20 обысков в налоговых / 5 фотографий

Именно с помощью такой схемы функционировали конвертационно-транзитные группы субъектов хозяйствования, которые обходили системы автоматизированного мониторинга оценки степени риска и уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительным подсчетам, сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, составляет более 45 млн грн.

Ранее Государственное бюро расследований задержало пограничника за того, что он требовал и получил взятку за перевозку контрабанды в Румынию.

В частности, он получил €2 100 от своего коллеги за беспрепятственную перевозку табачных изделий.

Фото: ГБР