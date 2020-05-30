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Массовые протесты в США: в Портленде ввели чрезвычайное положение

В городе Портленд штата Орегон из-за массовых протестов, которые возникли после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, вводят режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщил мэр Портленда Тед Уилер.

— Я официально ввожу режим чрезвычайного положения. Комендантский час начнет действовать немедленно. Он продлится с 20.00 субботы и до 6.00 воскресенья.

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Напомним, массовые протесты в Миннеаполисе начались 26 мая. Люди вышли на улицы после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Во время задержания полицейский стал ему на шею. Позже он скончался в реанимации.

Полицейского уже задержали, ему предъявили обвинение в убийстве и уволили из правоохранительных органов.

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