Национальный банк Украины понизил официальный курс доллара к гривне, в то же время курс евро незначительно вырос.

На 4 июня НБУ установил курс 26,75 грн/1 $.

Незначительный рост цены на евро, согласно курсу на 4 июня, зафиксировался на 29,96 грн/1 €.

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Курс валют в Украине от НБУ на 04.06:

$1 — 26,75 грн;

€1 — 29,96 грн;

1 польский злотый — 6,79 грн;

10 российских рублей — 3,89 грн.

Напомним, эксперты зафиксировали подорожание цен на фрукты и ягоды в Украине в более чем 2,5 раза. Исследование проводилось Украинской плодоовощной ассоциацией: по мнению специалистов, главной причиной стали неблагоприятные для хорошего урожая погодные условия.

На цены некоторых фруктов также повлияла эпидемия коронавируса, когда люди начали активнее потреблять витамины.