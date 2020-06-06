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Почувствовал остроту вашего пера. Зеленский на велосипеде поздравил журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником.

Поздравление разместил в Facebook и выставил свое фото из велосипедной прогулки.

— Любопытные, оперативные, внимательны к деталям, быстрые словом и ногами, иногда назойливые, но всегда с обостренным чувством справедливости. Это все — о наших украинских журналистах, — отметил Зеленский.

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Президент пообещал защищать медиа.

— За первый год на посту президента я уже сполна ощутил остроту вашего пера, но не прекращу вас уважать и защищать, — отметил глава государства.

Стереотипы о журналистах

День журналиста — ежегодный праздник, который празднуют украинские работники медиа 6 июня. В этом году оно приходится на субботу.

О сотрудниках СМИ, как и о специалистах любой сферы существуют стереотипы.

В День журналиста 2020 редакторы Фактов ICTV собрали топ-10 самых популярных предубеждений о работниках медиаиндустрии.

Источник: Владимир Зеленский

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