PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

В Кривом Роге загорелся полный прицеп с посылками

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог загорелся полный прицеп с отправлениями Новой почты.

Возгорание произошло в прицепе грузовика DAF, который доставлял отправления с Новой почты.

Водитель авто рассказал, что увидел возгорание в зеркале, и остановился. Затем он отцепил прицеп от тягача, и отогнал авто от очага возгорания.

дснс

ЧитайтеОбсуждала побег телефону: новые детали смерти 19-летней роженицы в Кривом Роге

В результате происшествия повредились прицеп Шмитц 2009 года выпуска и все посылки. Площадь пожара составила 30 м. кв. По информации ГСЧС, пострадавших в результате возгорания нет.

9 июня в Кривом Роге загорелся один из вагонов скоростного трамвая №2. В результате пожара никто не пострадал, так как все пассажиры сразу же покинули опасное место.

Пожар произошел во время следования по маршруту от станции Кольцо Артема до станции Заречная.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка