В Кривом Роге загорелся полный прицеп с посылками

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог загорелся полный прицеп с отправлениями Новой почты.

Возгорание произошло в прицепе грузовика DAF, который доставлял отправления с Новой почты.

Водитель авто рассказал, что увидел возгорание в зеркале, и остановился. Затем он отцепил прицеп от тягача, и отогнал авто от очага возгорания.

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В результате происшествия повредились прицеп Шмитц 2009 года выпуска и все посылки. Площадь пожара составила 30 м. кв. По информации ГСЧС, пострадавших в результате возгорания нет.

9 июня в Кривом Роге загорелся один из вагонов скоростного трамвая №2. В результате пожара никто не пострадал, так как все пассажиры сразу же покинули опасное место.

Пожар произошел во время следования по маршруту от станции Кольцо Артема до станции Заречная.