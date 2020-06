На востоке Китая взорвался бензовоз на трассе. В результате чего девять человек погибли, и более сотни получили ранения.

Трагедия произошла на трассе Шэньян-Хайкоу в уезде Вэньлин.

Бензовоз протаранил, стоящий впереди автомобиль, после чего произошел взрыв.

Читайте: Мощный взрыв на нефтехимическом заводе в Испании — первое видео

Кроме того, взрыв повредил некоторые дома и здание фабрики, а цистерна отлетела на несколько сотен метров, перелетев через трех и четырехэтажные здания.

Однако, пока точно неизвестно что именно перевозилось в цистерне.

???????? #BREAKING Oil tank truck exploded on the Ningbo-Taizhou-Wenzhou expressway in east China’s Zhejiang Province. The number of casualties and injured remains unknown.

???????? 6月13日下午,中国浙江台州附近一辆油罐车发生爆炸。伤亡情况暂不明。 pic.twitter.com/OMURJD8qR7

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020