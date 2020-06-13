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В Китае взрыв бензовоза задел дома и фабрику: 9 жертв, более ста пострадавших

На востоке Китая взорвался бензовоз на трассе. В результате чего девять человек погибли, и более сотни получили ранения.

Трагедия произошла на трассе Шэньян-Хайкоу в уезде Вэньлин.

Бензовоз протаранил, стоящий впереди автомобиль, после чего произошел взрыв.

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Кроме того, взрыв повредил некоторые дома и здание фабрики, а цистерна отлетела на несколько сотен метров, перелетев через трех и четырехэтажные здания.

Однако, пока точно неизвестно что именно перевозилось в цистерне.

Взрыв в Магнитогорске

В жилом доме по адресу Доменщиков, 19, в Магнитогорске (Россия) произошел взрыв.

В МВД сообщили, что произошел взрыв бытового газа.

По предварительным данным, погибли два человека. Из дома эвакуировали 31 человека.

Фото: CCTV Asia Pacific

Источник: CCTV Asia Pacific

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