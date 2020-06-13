На востоке Китая взорвался бензовоз на трассе. В результате чего девять человек погибли, и более сотни получили ранения.
Трагедия произошла на трассе Шэньян-Хайкоу в уезде Вэньлин.
Бензовоз протаранил, стоящий впереди автомобиль, после чего произошел взрыв.
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Кроме того, взрыв повредил некоторые дома и здание фабрики, а цистерна отлетела на несколько сотен метров, перелетев через трех и четырехэтажные здания.
Однако, пока точно неизвестно что именно перевозилось в цистерне.
???????? #BREAKING Oil tank truck exploded on the Ningbo-Taizhou-Wenzhou expressway in east China’s Zhejiang Province. The number of casualties and injured remains unknown.
???????? 6月13日下午，中国浙江台州附近一辆油罐车发生爆炸。伤亡情况暂不明。 pic.twitter.com/OMURJD8qR7
— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020
Взрыв в Магнитогорске
В жилом доме по адресу Доменщиков, 19, в Магнитогорске (Россия) произошел взрыв.
В МВД сообщили, что произошел взрыв бытового газа.
По предварительным данным, погибли два человека. Из дома эвакуировали 31 человека.
Фото: CCTV Asia Pacific
Источник: CCTV Asia Pacific