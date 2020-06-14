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Какой праздник сегодня, 14 июня

14 июня в мире отмечают День донора, который учрежден на Всемирной ассамблеи здравоохранения. Праздник призван привлечь как можно больше людей к добровольной сдаче крови на нужды больниц. Дата праздника – это день рождения врача Карла Ландштейнера, который в свое время открыл группы крови, а также получил за это Нобелевскую премию.

Также 14 июня праздную День блогера, который появился в 2004 году.

В Украине во второе воскресенье июня празднуют День работников легкой промышленности. В 2020 году — это 14 июня. Праздник учредил президент Украины своим указом в 1994 году.

Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020

Именины: Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.

Что нельзя делать 14 июня:

  • Девушкам нельзя носить распущенные волос.
  • Нельзя лениться и отказываться от своих обязанностей.
  • Нельзя употреблять алкоголь.

Народные приметы на 14 июня:

  • Если утром ясно, то будут родить яровые культуры.
  • Если день будет дождливым, то стоит ожидать хорошего урожая конопли и льна.
  • Крики лебедей предвещают дожди.

В целом первый летний месяц будет богат на праздничные дни. Так, по церковному календарю на июнь, с 15 чила начинается Петров (Апостольский) пост, который продлится до 11 июля.

А 28 июня украинцы будут праздновать большой государственный праздник — День Конституции Украины.

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