PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Арестован второй подозреваемый в деле о взятке руководству САП и НАБУ

Первому заместителю начальника ГНС ​​в Киеве Николаю Ильяшенко, подозреваемому в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения — содержание под стражей до 10 августа с альтернативой внесения более 84 млн грн залога.

Если эта сумма будет внесена, он должен по первому вызову являться к следователю или в суд, не пересекать границы Киева без соответствующего разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и работы, а также носить электронный браслет.

Кроме того, подозреваемый не имеет права общаться с кем-либо относительно обстоятельств дела — только с адвокатами, следователями, прокурорами и судьями.

Читайте: 300 тыс. грн взятки: прокуратура задержала чиновника Минобразования

В конце прошлой недели бывший крупный чиновник пытался подкупить руководство Национального антикоррупционного бюро и председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предложив $6 млн взятки.

В частности, взятку предлагали за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

14 июня ВАСУ уже избрал меру пресечения одному из подозреваемых — также 60 суток ареста, но другая сумма залога — 40,3 млн грн.

Источник: ВАСУ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка