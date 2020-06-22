Коронавирус может вызвать диабет — исследование

Коронавирус может вызвать такое заболевание, как диабет.

Последние исследования из Англии и других стран ЕС показали, что Covid-19 может вызвать диабет, а не быть только риском для больных первого и второго типов.

Сахарный диабет имеет два типа. Тип 1 вызывается собственной иммунной системой организма, которая атакует клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. В результате клетки исчезают, а инсулин не вырабатывается.

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Тип 2 возникает, когда островковые клетки должны производить огромное количество инсулина. При такой работе они истощаются и отмирают.

Известно, что в Китае у пациента, который переболел коронавирусом, обнаружили диабет.

Во время вспышки атипичной пневмонии в 2002-2004 годах в Восточной Азии были зарегистрированы случаи диабета у людей с воспалением легких, вызванное ОРВИ.

Известно, что клетки коронавируса, попадая в организм человека, прикрепляют к рецепторам АСЕ2, которые есть в клетках легких, почек и в поджелудочной железе.

Предполагается, что при попадании Covid-19 на островки, производящие инсулин, нарушается нормальная функция этих клеток, а именно надлежащая поддержка уровня глюкозы в крови.

Также есть вероятность, что так происходит воспаление в клетках поджелудочной железы, которое убивает их.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 июня в Украине зафиксировано 37 241 случай коронавируса. За минувшие сутки 681 человек заболел Сovid-19.

Всего от осложнений умерли 1 012 человек в сутки — 10. Полностью излечились от коронавируса 16 642 пациенты, 133 — в сутки. Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской — 200, Ровенской — 91 и Волынской областях — 70.

Больше всего больных в Киеве — 4 368, Черновицкой области — 4 357 и Львовской — 3 980.

Источник: Science Alert