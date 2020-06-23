WWDC 2020: что смогут AirPods і AirPods Pro после обновления

AirPods и AirPods Pro после обновления смогут автоматически переключаться между устройствами. Что еще изменится в работе AirPods и AirPods Pro — читайте в материале Фактов ICTV.

Будущее обновление AirPods и AirPods Pro позволит им автоматически переключаться между устройствами, не нужно будет нажимать кнопку.

Когда вы откроете свой Mac, наушники это поймут и переключатся, скажем, с вашего iPhone на компьютер.

Если же вы получите вызов на своем iPhone, AirPods автоматически переключится обратно, чтобы вы могли разговаривать в AirPods.

Также в AirPods Pro появится совершенно новая функция: объемный звук. Если вы просматриваете фильм, то вы можете услышать, как якобы за спиной проехал автомобиль.

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iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7

На конференции WWDC Apple представила операционные системы для iPhone, iPad и Apple Watch.

В iOS 14, среди прочего, появилась возможность добавлять виджеты на главный домашний экран, а Siri и “звонилка” больше не занимают весь экран, а выводятся непосредственно на главный экран в виде всплывающего сообщения.

В iPadOS 14 изменили интерфейс боковой панели и добавили функцию, которая позволит автоматически конвертировать свои рукописные заметки в текст.

Среди основных изменений в watchOS 7 стоить отметить встроенное отслеживание сна с синхронизацией с iPhone и таймер мытья рук.