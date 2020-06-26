По состоянию на утро 26 июня коронавирус в мире обнаружили у 9 586 769 человек, за сутки количество случаев увеличилось почти на 180 тыс.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 488 824 человека. Полностью выздоровели уже 4 822 012 пациентов.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 421 134;

Бразилия — 1 228 114;

Россия — 613 148;

Индия — 473 105;

Великобритания — 309 455.

Страны с наибольшим количеством излечившихся от Covid-19:

Бразилия — 679 524;

США — 663 562;

Россия — 374557;

Индия — 271 697;

Чили — 219 з27.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 124 402;

Бразилия — 54 971;

Великобритания — 43314;

Италия — 34 678;

Франция — 29755.

По состоянию на 26 июня Украина находится на 34 месте в рейтинге, между Португалией и Сингапуром.

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Страны, в которых ослабили карантин

Государственное агентство развития туризма Украины опубликовало список стран, куда украинцы могут полететь без ограничений уже этим летом.

При условии обязательной двухнедельной обсервации можно посетить Великобританию.

Черногория примет туристов вместе со справкой о негативном тесте на Covid-19.

Без дополнительных документов и обязательств украинцы могут поехать в США, Ирландии, Сербии и Албании.

Страны снимают карантин, но завершение пандемии Covid-19 ученые прогнозируют еще нескоро.

Для сравнения, коронавирус в мире 25 июня обнаружили у 9 407 078 человек. Лидерами по количеству больных и количеству смертельных случаев остаются США.