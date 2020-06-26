В Украине 26 июня отчитались об очередном антирекорде инфицирования коронавирусом — за сутки обнаружили 1 109 новых случаев.

Еще 19 человек умерли из-за осложнений Covid-19, что означает увеличение общей статистики летальных случаев до 1 086 человек.

Показатель летальности от Covid-19 в Украине составляет 2,6%, для сравнения в Германии этот показатель 4%, в США — 5%.

Всего за время эпидемии в Украине заразились уже 41 117 граждан.

Очередной день антирекорд фиксирует столица — в Киеве за сутки обнаружили 115 человек, которые заразились коронавирусом. По состоянию на 26 июня в Киеве зафиксировали уже 4 724 случаев коронавируса,

Стало известно о вспышке коронавируса на вещевом рынке Троещина, где заразились пятеро работников.

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В шаге от усиления карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов 26 июня заявил, что ведомство требует усиления карантина в общественном транспорте и магазинах из-за вспышки коронавируса в Украине.

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости, поэтому власти готовятся принимать больных в больницах второй волны.

Еще три городские больницы во Львове получили право принимать пациентов с Covid-19, теперь таких медучреждений уже пять.

О возвращении к жестким ограничительным мерам заговорил и мэр Киева Виталий Кличко.

Усиление карантина коснется и работы общественного транспорта, отметил городской голова.

— И, подчеркну, мы все ближе к такому решению, — отметил Кличко и добавил, что власти видят, как жители столицы начали пренебрегать всеми средствами защиты.

Кроме столицы, не отвечают критериям ослабления карантина еще 10 областей Украины — Киевская, Закарпатская, Ровенская, Волынская, Львовская, Черновицкая, Хмельницкая, Одесская, Донецкая и Луганская, заявили в Минздраве.

В то же время Тернопольская и Ивано-Франковская области уже могут ослабить ограничительные меры.

Также стало известно, что Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС.

Днем ранее, 25 июня, сообщалось о 994 новых больных Covid-19 за сутки в Украине.