В Москве 7-летняя девочка получила серьезные травмы головы после падения в мусорный бак.

Об этом сообщили российские СМИ.

Обидчицей ребенка стала ее 10-летняя подружка.

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Дети гуляли неподалеку от дома, как вдруг старшая девочка набросилась и толкнула первоклассницу в мусорник.

Пострадавшая вместе с родителями находится в больнице: медики диагностировали ребенку сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Убийство 6-летней девочки в Крыму

Об ужасном изнасиловании и убийстве 6-летней девочки стало известно 2 июня. Надругался над ребенком его же крестный отец: после изнасилования, мужчина сбросил ребенка в море.

Ее тело нашли на дне, недалеко от того места, где отдыхала компания взрослых, которые должны следить за ребенком.

СМИ писали, что убийца ранее дважды был осужден.

Источник: Ren-TV