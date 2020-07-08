8 июля 2020 года в Украине подтвердили больше 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, хотя, по мнению представителей Минздрава, это количество может быть в три раза больше. Самой сложной эпидситуация продолжает быть во Львовской области и столице.

В то же время до начала учебного года осталось полтора месяца, и представители власти стали решать, в каком формате будет проходить обучение осенью 2020 года.

По статистике Минздрава, в стране зафиксированы 50 414 случаев Covid-19, за последние сутки — 807 новых больных.

Больше всего коронавирус распространен во Львовской (6 562 случая), Черновицкой (5 051 случай) и Ровенской (4 304 случая) областях. А самый большой суточный прирост во Львовском регионе — 117 новых инфицированных.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Не отстает и столица по количеству новых больных — 114 человек. Всего в Киеве подтвердили 5 779 случаев заболевания коронавирусом, от осложнений умерли 119 человек.

Больше всего коронавирус распространен в Дарницком (930 случаев) и Деснянском (695 случаев) районах города.

Несмотря на официальную статистику, в Минздраве считают, что реальное количество больных вирусом в Украине может достигать 150 тыс. человек.

— Мы показывали свой анализ в презентации, которую делали совместно с Киевской школой экономики, мы в среднем обнаруживаем около 35% больных, — отметил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

В то же время в Минздраве ломают голову над тем, как организовать работу учебных заведений осенью 2020 года.

— Возможно, придется ограничивать одновременное пребывание детей в классах, — добавил Виктор Ляшко.

Есть предложение сделать занятия по части предметов в школе, других — дистанционно.

А вот в Киеве школьники не пойдут в школы до окончания карантина. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, обучение будет оставаться дистанционным, пока эпидситуация в столице не улучшится.

Кабмин тем временем поддержал решение о выделении средств из Фонда борьбы с коронавирусом для закупки оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Деньги направят на закупку томографов, эндоскопов, агиографических систем для кардиологии.

Также на заседании 8 июля Кабмин смягчил карантин для учреждений культуры, они смогут работать до 23.00 в условиях карантина при соблюдении противоэпидемических ограничений и правил.

За время пандемии коронавируса в Украине умерли 1 306 человек, за сутки — 23.

Вылечились от болезни 23 119 пациентов, за сутки — 926.

По статистике, в Украине чаще коронавирусом болеют женщины: 58% против 42%.