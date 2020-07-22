Нанесли 20 ударов: на Днепропетровщине полицейские выбивали признание в убийстве

В Днепропетровской области Государственное бюро расследований вручило подозрение начальнику сектора и его заместителю из Желтоводского райотдела полиции.

В июне 2020 года полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва, во время допроса избили свидетеля.

— Посадили пострадавшего на стул и начали выбивать из него признание в умышленном убийстве. Но он категорически отрицал причастность и настаивал, что только видел трагедию. Полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, — пояснили в ГБР.

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По заключению судебно-медицинской экспертизы мужчине нанесли телесные повреждения средней степени тяжести.

Сейчас решают взять ли обоих правоохранителей под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Полиция покрывала проституцию

В Одессе разоблачили двух полицейских, которые требовали деньги от лиц, оказывающих платные интимные услуги, а за это обещали защиту от других преступников.

Правохранителей задержали при получении 24 200 грн неправомерной выгоды.

Полицейским теперь грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.