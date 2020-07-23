Что делать, если взломали страницу в Instagram? Как восстановить доступ смотрите в материале Фактов ICTV.
Для пользователей Android и iOS шаги для восстановления личной страницы разные, поэтому мы покажем оба варианта.
Способ №1.
Что делать, если взломали Instagram у пользователя Android?
- Откройте приложение Instagram, и нажмите Помощь с входом.
- Введите имя пользователя, которое хотите восстановить или электронный адрес, или номер телефона, которые были привязаны к аккаунту.
- Нажмите Далее.
Если вы не знаете своего никнейма:
- Нажмите Нужна дополнительная помощь.
- Следуйте инструкциям.
- Укажите новый электронный адрес.
- Ожидайте письмо от Instagram с дальнейшими указаниями.
Что делать, если взломали аккаунт Instagram у пользователя iOS?
- Нажмите в приложении Забыли пароль.
- Далее — Нужна дополнительная помощь.
- Следуйте инструкциям.
- Укажите адрес и ожидайте письмо от Instagram, которое поможет вам исправить проблему.
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Способ №2. Восстановление Instagram через Facebook:
- Заходите на главную страницу Facebook и нажимаете на знак вопроса вверху.
- Выбираете пункт Сообщить о проблеме, а впоследствии – Что-то не работает.
- Напишите письмо в поддержку, где рассказываете о своей проблеме.
Важно! Чтобы в письме вы указали ваш псевдоним аккаунта. Сообщите, что привязанный имейл (укажите какой) был изменен. Также напишите ваш привязанный номер телефона.
Способ №3. Восстановление через информационный кабинет Instagram.
- Переходите по ссылке — https://help.instagram.com/contact/599419887064581
- Выберите “Как изменить или удалить информацию о себе?”.
- Заполняете имя и фамилия (пишите как в паспорте). Если письмо на английском, то соответственно и заполняйте данные на этом же языке.
- Обязательно указывайте свой ник, который был до взлома и имейл.
- Ждите ответа и следуйте инструкциям.
Какие документы могут быть необходимы?
Личный аккаунт:
- фото с паспортом в руках;
- информацию о том с какого телефона вы входили и даже его модель.
- для подтверждения личности могут попросить сфотографироваться с листком бумаги, на котором будет ваше ФИО и код, который придет на указанный вами телефон или почту.
Бизнес-аккаунт
- лицензия;
- свидетельство о регистрации;
- устав;
- квитанцию об оплате коммунальных услуг.
Особых сроков для восстановления страницы нет, поэтому вы можете ждать даже до месяца. Пишите чаще в службу поддержки по этому вопросу и вам помогут быстрее.