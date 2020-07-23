Что делать, если взломали страницу в Instagram? Как восстановить доступ смотрите в материале Фактов ICTV.

Для пользователей Android и iOS шаги для восстановления личной страницы разные, поэтому мы покажем оба варианта.

Способ №1.

Что делать, если взломали Instagram у пользователя Android?

Откройте приложение Instagram, и нажмите Помощь с входом. Введите имя пользователя, которое хотите восстановить или электронный адрес, или номер телефона, которые были привязаны к аккаунту. Нажмите Далее.

Если вы не знаете своего никнейма:

Нажмите Нужна дополнительная помощь. Следуйте инструкциям. Укажите новый электронный адрес. Ожидайте письмо от Instagram с дальнейшими указаниями.

Что делать, если взломали аккаунт Instagram у пользователя iOS?

Нажмите в приложении Забыли пароль. Далее — Нужна дополнительная помощь. Следуйте инструкциям. Укажите адрес и ожидайте письмо от Instagram, которое поможет вам исправить проблему.

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Способ №2. Восстановление Instagram через Facebook:

Заходите на главную страницу Facebook и нажимаете на знак вопроса вверху. Выбираете пункт Сообщить о проблеме, а впоследствии – Что-то не работает. Напишите письмо в поддержку, где рассказываете о своей проблеме.

Важно! Чтобы в письме вы указали ваш псевдоним аккаунта. Сообщите, что привязанный имейл (укажите какой) был изменен. Также напишите ваш привязанный номер телефона.

Способ №3. Восстановление через информационный кабинет Instagram.

Переходите по ссылке — https://help.instagram.com/contact/599419887064581 Выберите “Как изменить или удалить информацию о себе?”. Заполняете имя и фамилия (пишите как в паспорте). Если письмо на английском, то соответственно и заполняйте данные на этом же языке. Обязательно указывайте свой ник, который был до взлома и имейл. Ждите ответа и следуйте инструкциям.

Какие документы могут быть необходимы?

Личный аккаунт:

фото с паспортом в руках;

информацию о том с какого телефона вы входили и даже его модель.

для подтверждения личности могут попросить сфотографироваться с листком бумаги, на котором будет ваше ФИО и код, который придет на указанный вами телефон или почту.

Бизнес-аккаунт

лицензия;

свидетельство о регистрации;

устав;

квитанцию ​​об оплате коммунальных услуг.

Особых сроков для восстановления страницы нет, поэтому вы можете ждать даже до месяца. Пишите чаще в службу поддержки по этому вопросу и вам помогут быстрее.