PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Что делать, если взломали Instagram

Что делать, если взломали страницу в Instagram? Как восстановить доступ смотрите в материале Фактов ICTV.

Для пользователей Android и iOS шаги для восстановления личной страницы разные, поэтому мы покажем оба варианта.

Способ №1.

Что делать, если взломали Instagram у пользователя Android?

  1. Откройте приложение Instagram, и нажмите Помощь с входом.
  2. Введите имя пользователя, которое хотите восстановить или электронный адрес, или номер телефона, которые были привязаны к аккаунту.
  3. Нажмите Далее.

Если вы не знаете своего никнейма:

  1. Нажмите Нужна дополнительная помощь.
  2. Следуйте инструкциям.
  3. Укажите новый электронный адрес.
  4. Ожидайте письмо от Instagram с дальнейшими указаниями.

Что делать, если взломали аккаунт Instagram у пользователя iOS?

  1. Нажмите в приложении Забыли пароль.
  2. Далее — Нужна дополнительная помощь.
  3. Следуйте инструкциям.
  4. Укажите адрес и ожидайте письмо от Instagram, которое поможет вам исправить проблему.

Читайте: Как вести стильный instagram

Способ №2. Восстановление Instagram через Facebook:

  1. Заходите на главную страницу Facebook и нажимаете на знак вопроса вверху.
  2. Выбираете пункт Сообщить о проблеме, а впоследствии – Что-то не работает.
  3. Напишите письмо в поддержку, где рассказываете о своей проблеме.

Что делать если взломали Instagram

Важно! Чтобы в письме вы указали ваш псевдоним аккаунта. Сообщите, что привязанный имейл (укажите какой) был изменен. Также напишите ваш привязанный номер телефона.

Способ №3. Восстановление через информационный кабинет Instagram.

  1. Переходите по ссылке — https://help.instagram.com/contact/599419887064581
  2. Выберите “Как изменить или удалить информацию о себе?”.
  3. Заполняете имя и фамилия (пишите как в паспорте). Если письмо на английском, то соответственно и заполняйте данные на этом же языке.
  4. Обязательно указывайте свой ник, который был до взлома и имейл.
  5. Ждите ответа и следуйте инструкциям.

Какие документы могут быть необходимы?

Личный аккаунт:

  • фото с паспортом в руках;
  • информацию о том с какого телефона вы входили и даже его модель.
  • для подтверждения личности могут попросить сфотографироваться с листком бумаги, на котором будет ваше ФИО и код, который придет на указанный вами телефон или почту.

Бизнес-аккаунт

  • лицензия;
  • свидетельство о регистрации;
  • устав;
  • квитанцию ​​об оплате коммунальных услуг.

Особых сроков для восстановления страницы нет, поэтому вы можете ждать даже до месяца. Пишите чаще в службу поддержки по этому вопросу и вам помогут быстрее.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка