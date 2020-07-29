В Италии продлили режим чрезвычайного положения, который ввели в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующее предложение правительства поддержали сенаторы, отдав 157 голосов.

— Сенат одобрил предложение большинства о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, 157-ма голосами, — говорится в заявлении.

По состоянию на 29 июля в Италии коронавирус зафиксировали у 246 488 человек. Побороли болезнь 198 756 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 35 123 человека.

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По данным исследователей, Covid-19 появился в Италии за два месяца до первого официального случая заражения.

К такому выводу пришли после того, как в Милане и Турине взяли образцы сточных вод, где и обнаружили коронавирус. Италия была первой страной в Европе, объявившей об эпидемии коронавируса.

28 июля Минздрав обновил списки стран, где определил красные и зеленые зоны. Италия отнеслась к зеленой зоне, безопасной для поездок.

Сейчас Италия занимает 15 позицию во всем мире по количеству случаев коронавируса. На первом остается США, где коронавирус зафиксировали у 4 351 997 человек.

Источник: ANSA