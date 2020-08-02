В Вольнянском районе Запорожской области женщина рыла тоннель, чтобы вытянуть сына из исправительной колонии.

Для того, чтобы помочь сыну убежать из тюрьмы, мать арендовала дом недалеко от исправительного учреждения.

При помощи различных инструментов женщина вырыла яму трехметровой глубины и продвинулась под землей на 10 метров в длину.

В этом районе Запорожской области есть две исправительные колонии №20 и №55. Сейчас неизвестно, к какому именно учреждению женщина делала подкоп.

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Побег из Шоушенка по-украински: мать рыла подкоп, чтобы вытащить сына из тюрьмы / 5 фотографий

Поиск и ликвидация полтавского террориста

Ночью 1 августа полтавского террориста Романа Скрипника, который скрывался от правоохранителей восемь дней, ликвидировали.

Полиция обнаружила его возле поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Во время задержания Скрипник взял заложника, поэтому террориста ликвидировал снайпер.

Заложник успел отбежать перед тем, как взорвалась граната Скрипника, которой он угрожал перед ликвидацией.

Источник: Это Запорожье

Фото: Это Запорожье