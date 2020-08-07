В Беларуси диджеев арестовали за песню Цоя на концерте в поддержку Лукашенко

Суд Центрального района Минска приговорил звукорежиссеров Дворца молодежи Кирилла Галанова и Владислава Соколовского к 10 суткам ареста за то, что они включили во время провластного концерта песню Перемен Виктора Цоя.
Диджеев осудили за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица.
В протоколе сказано, что Кирилл и Владислав якобы умышленно сорвали концерт, отключив звук во время выступления артистов и включив песню Цоя.
Композиция “не соответствовала формату данного мероприятия”, говорится в протоколе.
— Я хотел поддержать Светлану Тихановскую, не было умысла срывать концерт, — рассказал один из арестованных.
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Выборы в Беларуси
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Телевидение пророчит победу нынешнему президенту Александру Лукашенко, но опросы в интернете показывают, что только 3% граждан страны готовы оставить “Бацьку”.
Факты ICTV рассказывали, как триумф или поражение Лукашенко на выборах повлияет на отношения Украины и Беларуси.
Источник: Tyt.by
Фото: Tyt.by