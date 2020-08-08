Маурицио Сарри уволен с поста главного тренера Ювентуса.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Причиной отставки стал вылет Ювентуса из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала. Тогда команда по итогам двух матчей проиграла Лиону 0:1 – в гостях, 2:1 – в домашнем поединке.

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Маурицио Сарри стал главным тренером Ювертуса в июне прошлого года. Под его командованием туринцы выиграли Серию А.

Однако во всех кубковых турнирах Ювентус потерпел неудачи: Суперкубок Италии – проиграли Лацио, Кубок страны – Наполи.

Ранеt была информация, что вероятным кандидатом на пост главного тренера претендует наставник Лацио Симоне Индзаги.

Согласно контракту, руководство Ювентуса обязано выплатить Сарри €20 млн. Однако, если контракт будет расторгнут по обоюдному согласию, то экс-тренер получит €11 млн.

Лион — Ювентус

7 августа Ювентус и Лион встречались в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине на стадионе Альянц и завершилась победой Ювентуса со счетом 2:1.

Счет в матче на 12 минуте первого тайма открыл футболист Лиона Мемфис Депай, забив гол во время пенальти.

Затем благодаря пенальти Ювентус сравнял счет. На 60-й минуте второго тайма еще одним забитым голом снова отличился Криштиану Роналу, чем вывел Ювентус вперед.

Поскольку в первом матче Лион одержал минимальную победу дома со счетом 0:1 и забил еще один гол на выезде, то по итогам двух матчей счет стал 2:2, что и позволило выбить Ювентус.