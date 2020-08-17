Жыве Беларусь! На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

На здании Киевской городской государственной администрации в центре украинской столицы вывесили бело-красный флаг, который используют белорусские протестующие.

— Жыве Беларусь!, — подписал опубликованное фото флага мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Протесты в Беларуси

Начиная с дня выборов 9 августа на улицы Беларуси ежедневно выходят тысячи людей, чтобы протестовать против результатов волеизъявления.

Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что на выборах получил 80% голосов, но оппозиция заявила, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Вчера, 16 августа, около 200 тыс. человек вышли на улицы столицы Минска с требованием отставки Лукашенко.

В первые дни после выборов силовики крайне жестоко пытались остановить протесты в Беларуси, используя массовые аресты и избиения.

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Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них.

В то же время лидер государства отметил, что демонстранты в Беларуси и мировое сообщество “не видят доверия к результатам выборов”.

Фото: Виталий Кличко