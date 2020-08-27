Украинская группа The Hardkiss выпустил новую песню — Кобра. Трек записан вместе с популярным исполнителем Monatik.
Анонс нового трека вышел еще прошло дня и уже успел сильно заинтриговать поклонников. Пользователи пишут, что для них такой дуэт стал неожиданностью.
— Премьера: Кобра. Уже на всех стримингових платформах, — написала в своем Instagram лидер группы Юлия Санина.
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На премьеру песни уже отреагировала Джамала и прокомментировала пост:
— Побежала слушать!
Выбрать, где послушать новую песню, можно здесь. Она уже доступна на Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer и Play Музыка.
Шоу 42 хитов
Ко Дню независимости Украины звезды устроили шоу 42 хитов. В нем также приняла участие группа The Hardkiss. Юлия Санина исполнила песню Джамалы 1944, с которой она победила на Евровидении.
Шоу продолжалось более 16 минут и завершился песней Червона рута в исполнение Нины Матвиенко.