Холостячка 2020: участники о Ксении Мишиной и первых впечатлениях

Участники реалити-шоу Холостячка на СТБ поделились своими впечатлениями с первой встречи с Ксенией Мишиной, а также о том, как они знакомятся с девушками.

Однако до премьеры шоу имена участников не оглашаются.

По словам создателей проекта, первое на что многие обращали внимание и почему заполняли анкеты – невероятно красивые глаза Ксении, ее женственность, мировоззрение и харизма.

— В обычной жизни я достаточно мало знакомлюсь, поскольку времени не хватает. А когда есть время на отдых, не всегда занимаюсь поиском новых знакомств. Как правило, встречи с девушками – случайность. Например, когда с друзьями отдыхаем в ресторане, могу подойти к понравившейся девушке и познакомиться, — комментирует один из участников.

К слову, не все участники шоу знали Ксению по ее проектам, поэтому для них она была чистым листом.

Также, представили сильного пола поделились, что первая вечеринка была небольшим стрессом из-за волнения от встречи с главной героиней и наличия камер вокруг, к которым большинство не привыкли.

— Очень волновался. Не могу даже описать чувства. Когда увидел количество камер и съемочную группу, подумал: Куда я попал? Это не моя жизнь. А ведь еще нужно что-то говорить. Это был страшный сон. Но со временем волнение прошло, я смог расслабиться и быть собой, — делиться впечатлениями один из героев.

Однако были и те, кому не мешали ни камеры, ни волнение.

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— Не вижу в волнении ничего плохого. Люди всегда переживают и нервничают перед важными событиями. Знакомство с Ксенией было действительно очень волнительным событием. И камеры, конечно, усилили эти эмоции, — делится участник.

Многие участники утверждают, что познакомится с девушкой, которая понравилась, можно в любом месте. И на проекте, и просто на улице.

— Если мне понравилась какая-то девушка, я не скромничаю и не выдумываю как с ней познакомиться. Нравится? Подходи и знакомься, — говорит участник.

Премьера шоу Холостяка запланирована на октябрь 2020 года.











Нравится? Подходи и знакомься: первые впечатления участников Холостячки / 3 фотографии

Проект Холостячка

В августе стало известно о старте съемок самого романтического реалити страны Холостячка.

Участницей проекта стала звезда сериала Крепостная Ксения Мишина.

Актриса уже делилась своими впечатлениями от проекта и рассказывала о том, как проходят первые вечеринки.