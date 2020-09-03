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Шмыгаль рассказал, когда отец Зеленского получит пожизненную стипендию

Назначить пожизненную стипендию профессору Александру Зеленскому — отцу президента Владимира Зеленского, требует трудовой коллектив Криворожского государственного университета экономики и технологий.

Педагоги прислали письмо, в котором выразили недовольство тем, что правительство не рассмотрело вопрос о назначении пожизненной стипендии, написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ученые из Кривого Рога объяснили, что представление на отца Зеленского, подают с 2017 года.

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Шмыгаль объяснил, что назначение пожизненных стипендий перенесли, так как хотят дополнить список ко Дню работника образования, который приходится на 1 октября.

Лерос написал заявление на Зеленского

Народный депутат Гео Лерос написал заявление на президента Владимира Зеленского.

Зеленский назвал Лероса взяточником во время общения с прессой 2 сентября. Лерос в ответ написал, что никогда не был чиновником и взятки не брал.

Источник: Денис Шмыгаль

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