Умерла британская актриса Дайана Ригг на 83-м году жизни. В марте 2020 года у нее диагностировали рак.

Ригг начинала свою карьеру, как модель в 1957 году, с 1958-го она играла в английских театрах и сериалах.

Первую значительную популярность актрисе принесла роль в фильме

На секретной службе Ее Величества. Там она сыграла девушку Джеймса Бонда.

Также она блистала в лентах Король Лир, Доктор Кто, Прошлой ночью в Сохо.

Кроме того, у нее есть роли в сериалах, в частности Мстители (1965-1968).

В 2013-2017 годах Дайана Ригг играла в сериале Игра престолов Оленну Тирелл — фактическую главу одного из домов Семи Королевств.