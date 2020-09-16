В среду, 16 августа, Кабмин утвердил новый вид бланков удостоверений водителя и свидетельства о регистрации авто.

По словам премьер-министра Украины Дениса шныряли, обновленный вид документов соответствует европейским требованиям.

Теперь на удостоверении — группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП.

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Также на новых правах будет информация и о согласии или несогласии на донорство.

Новый документ, который полностью соответствует международным требованиям. Он предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам Евро-2 — Евро-6 или другому уровню.

Весной этого года в приложении Дія появилась автогражданка к водительским правам и техпаспорту. Благодаря этому для водителей в Дії доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.