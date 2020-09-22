Уход за кожей лица осенью – полезные советы

С наступлением осени кожа испытывает стресс. Ветер, дождь, холод, изменчивая солнечная активность – все это может навредить нашей красоте. Как правильно ухаживать за лицом осенью – читайте в материале Фактов ICTV.

Сухая кожа

Осенью процессы питания и регенерации замедляются, поэтому сухая кожа может стать еще более сухой, грубой, тусклой и начать шелушиться. Важно использовать питательные средства и регулярно выполнять пилинг. Он деликатно очистит кожу от ороговевших частиц и предотвратит закупоривание пор. Пилинг также заставит крем работать лучше.

В составе дневного и ночного крема должны содержаться:

гиалуроновая кислота – поддерживает естественный уровень влаги;

натуральные масла (абрикосовых косточек, миндальное, оливковое) – насыщают кожу витаминами, глубоко питают и смягчают;

коллаген – поддерживает тургор, увлажняет и предотвращает появление преждевременных морщин.

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Жирная кожа

Теперь о том, как ухаживать за кожей лица при жирном типе, чтобы она не стала проблемной. Осенью необходимо эффективное увлажнение. Нужно отдавать предпочтение уходовым средствам с легкой текстурой – флюидам, гелям и крем-гелям.

Желательно, чтобы в составе продуктов содержались:

гиалуроновая кислота – глубоко увлажняет дерму;

глицерин;

цинк – создает матирующий эффект и предотвращает угревую сыпь;

салициловая кислота – способствует отшелушиванию.

Жирная кожа плохо реагирует на средства на масляной основе и кремы с густой, тяжелой текстурой. Их использование может спровоцировать закупоривание пор и появление комедонов.

Комбинированная кожа

Комбинированная кожа нуждается в увлажнении, питании, деликатном очищении, и тонизировании. Обязательно нужно использовать тоник, который выровняет pH-баланс. Важно подбирать средства без содержания спирта, чтобы не пересушить кожу и не стимулировать тем самым работу сальных желез.

Нормальная кожа

Если у вас нормальная кожа, достаточно поддерживать ее в здоровом состоянии. Для этого регулярно очищайте и тонизируйте лицо, используйте дневные и ночные кремы с нежирной текстурой и делайте маски, в состав которых входят натуральные экстракты, гиалуроновая кислота, глина и т. д.

Рецепты натуральных осенних масок

Тыквенная маска для чувствительной кожи:

3 столовые ложки мякоти тыквы;

3 столовые ложки овсяной муки;

1 яичный желток;

1 столовая ложка меда.

Маску нанести на 15 минут, затем смыть теплой водой.

Клюквенная маска для отшелушивания:

15 ягод клюквы;

1 чайная ложка меда;

1 чайная ложка несладкого йогурта.

Маску держать на лице 15 минут, затем смыть водой и нанести ночной крем.

Морковная маска для увлажнения:

1 морковь;

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка овсяной муки.

Средство держать на коже 20 минут. Такую маску можно наносить 2–3 раза в неделю.

Чтобы выглядеть непревзойденно, пора разнообразить гардероб модными вещами. Какие тренды осеннего сезона диктует Ukrainian Fashion Week – смотрите в материале Фактов ICTV.