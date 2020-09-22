Уход за кожей лица осенью – полезные советы

С наступлением осени кожа испытывает стресс. Ветер, дождь, холод, изменчивая солнечная активность – все это может навредить нашей красоте. Как правильно ухаживать за лицом осенью – читайте в материале Фактов ICTV.
Сухая кожа
Осенью процессы питания и регенерации замедляются, поэтому сухая кожа может стать еще более сухой, грубой, тусклой и начать шелушиться. Важно использовать питательные средства и регулярно выполнять пилинг. Он деликатно очистит кожу от ороговевших частиц и предотвратит закупоривание пор. Пилинг также заставит крем работать лучше.
В составе дневного и ночного крема должны содержаться:
- гиалуроновая кислота – поддерживает естественный уровень влаги;
- натуральные масла (абрикосовых косточек, миндальное, оливковое) – насыщают кожу витаминами, глубоко питают и смягчают;
- коллаген – поддерживает тургор, увлажняет и предотвращает появление преждевременных морщин.
Читайте: Гиалуроновая кислота: широкий спектр косметических возможностей
Жирная кожа
Теперь о том, как ухаживать за кожей лица при жирном типе, чтобы она не стала проблемной. Осенью необходимо эффективное увлажнение. Нужно отдавать предпочтение уходовым средствам с легкой текстурой – флюидам, гелям и крем-гелям.
Желательно, чтобы в составе продуктов содержались:
- гиалуроновая кислота – глубоко увлажняет дерму;
- глицерин;
- цинк – создает матирующий эффект и предотвращает угревую сыпь;
- салициловая кислота – способствует отшелушиванию.
Жирная кожа плохо реагирует на средства на масляной основе и кремы с густой, тяжелой текстурой. Их использование может спровоцировать закупоривание пор и появление комедонов.
Комбинированная кожа
Комбинированная кожа нуждается в увлажнении, питании, деликатном очищении, и тонизировании. Обязательно нужно использовать тоник, который выровняет pH-баланс. Важно подбирать средства без содержания спирта, чтобы не пересушить кожу и не стимулировать тем самым работу сальных желез.
Нормальная кожа
Если у вас нормальная кожа, достаточно поддерживать ее в здоровом состоянии. Для этого регулярно очищайте и тонизируйте лицо, используйте дневные и ночные кремы с нежирной текстурой и делайте маски, в состав которых входят натуральные экстракты, гиалуроновая кислота, глина и т. д.
Рецепты натуральных осенних масок
Тыквенная маска для чувствительной кожи:
- 3 столовые ложки мякоти тыквы;
- 3 столовые ложки овсяной муки;
- 1 яичный желток;
- 1 столовая ложка меда.
Маску нанести на 15 минут, затем смыть теплой водой.
Клюквенная маска для отшелушивания:
- 15 ягод клюквы;
- 1 чайная ложка меда;
- 1 чайная ложка несладкого йогурта.
Маску держать на лице 15 минут, затем смыть водой и нанести ночной крем.
Морковная маска для увлажнения:
- 1 морковь;
- 1 столовая ложка меда;
- 1 столовая ложка овсяной муки.
Средство держать на коже 20 минут. Такую маску можно наносить 2–3 раза в неделю.
Чтобы выглядеть непревзойденно, пора разнообразить гардероб модными вещами. Какие тренды осеннего сезона диктует Ukrainian Fashion Week – смотрите в материале Фактов ICTV.