Завод Антонов готов присоединиться к установлению причин аварии Ан-26

Самолет Ан-26Ш, потерпевший крушение 25 сентября 2020 года, был построен 21 октября 1977 году на Киевском авиационном заводе.

Он эксплуатировался авиацией Воздушных Сил ВС Украины и выполнил около 5 770 полетов. На самолете было проведено два капитальных ремонта, последний из которых — в 1996 году.

В августе 2020 года проводились работы по исследованию технического состояния самолета с участием специалистов ГП Антонов. После чего срок службы самолета продлили на два года до очередного капитального ремонта (30.07.2022).

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Специалистами ОАО Мотор Сич срок службы левого двигателя до очередного капремонта был продлен до 5 июня 2021 года. Календарный срок службы правого двигателя был продлен до 11 октября 2020 года.

Специалисты ГП Антонов выразили готовность принять участие в установлении причин катастрофы Ан-26Ш.

Авиакатастрофа под Харьковом

Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26 ВВС ВСУ. На борту находились 27 человек, из которых 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил и 7 членов экипажа.

26 мужчин погибли, выжил только 20-летний курсант Вячеслав Золочевский.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии авиакатастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом. Следователи уже изъяли необходимую документацию и допросили свидетелей.

Источник: Антонов